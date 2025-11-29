Aile içindeki tartışma silahlı kavgaya dönüştü! İki kardeş can verdi - Son Dakika
Aile içindeki tartışma silahlı kavgaya dönüştü! İki kardeş can verdi

Aile içindeki tartışma silahlı kavgaya dönüştü! İki kardeş can verdi
29.11.2025 00:29
Şanlıurfa'da aile içinde çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada iki kardeş hayatını kaybederken; olayda 2 kişi daha yaralandı. Saldırganın ise kaçtığı öğrenildi.

Şanlıurfa'da kuzeni olan enişteleri İbrahim Halil Ç. tarafından tabanca ile vurulan Mahmut Çeki (33) ve kardeşi Reşit Çeki (31) yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

Şanlıurfa'da aile içi kavgada kan aktı. Olay, akşam saatlerinde Süleymaniye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Emine Ç. ve eşi İbrahim Halil Ç., arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

AİLE İÇİ ŞİDDETLE BAŞLADI, SİLAHLI ÇATIŞMAYA DÖNÜŞTÜ

Darp edildiği öne sürülen Emine Ç., Süleymaniye Mahallesi'ndeki babasının evine sığındı. Bunun üzerine iki aile arasında telefonla sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine İbrahim Halil Çeki, silahıyla kayınpederinin evinin bulunduğu sokağa gitti.

Burada kuzeni olduğu kayınbiraderleri Mahmut Çeki ve Reşit Çeki ile tartışmaya başlayan İbrahim Halil Ç., belinden çıkardığı tabancayla peş peşe ateş etti.

İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Mermilerin isabet ettiği Mahmut ve Reşit Çeki kardeşler ile isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. 4 yaralı, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Mahmut Çeki'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Öte yandan ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Reşit Çeki, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer iki yaralının tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi. Öte yandan bölgeye sevk edilen özel harekat timleri, olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Polisin olay yerinde yaptığı çalışmanın ardından Mahmut Çeki'nin cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Aile içindeki tartışma silahlı kavgaya dönüştü! İki kardeş can verdi - Son Dakika

SON DAKİKA: Aile içindeki tartışma silahlı kavgaya dönüştü! İki kardeş can verdi - Son Dakika
