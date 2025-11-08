Şanlıurfa'da Aileler Arasında Kanlı Kavga - Son Dakika
Şanlıurfa'da Aileler Arasında Kanlı Kavga

08.11.2025 13:21
Şanlıurfa'da komşu iki aile arasında çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da bir tartışma sonucu komşu iki aile arasında bıçak ve pompalı tüfeklerin kullanıldığı kavgada 28 yaşındaki Abdullah Seyyidoğlu hayatını kaybetti, babası ve iki kardeşi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÇOCUKLARIN KAVGASINA BÜYÜKLER DE DAHİL OLDU

Olay, gece geç saatlerde Eyyübiye Mahallesi Yakup Kalfa Caddesi'nde meydana geldi. Aynı sokakta oturan iki komşu ailenin çocukları arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyünce aile büyükleri de kavgaya karıştı.

1 ÖLÜ, 3 YARALI

Bıçak ve pompalı tüfeklerin kullanıldığı kavgada Abdullah Seyyidoğlu, İbrahim Seyyidoğlu, Muhammed Şamil Seyyidoğlu ile baba Zeki Seyyidoğlu vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Abdullah Seyyidoğlu, kurtarılamadı. Baba ve iki kardeşinin tedavisinin sürdüğü belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Şanlıurfa, Güncel, Kavga, Son Dakika

