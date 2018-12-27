Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Akaryakıt İstasyonunda Patlama (1)

Şanlıurfa'da Akaryakıt İstasyonunda Patlama (1)

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Bozova İlçesinde akaryakıt istasyonunda patlama meydana geldi.

Şanlıurfa'da Akaryakıt İstasyonunda Patlama (1), System.String[]
Şanlıurfa'nın Bozova İlçesinde akaryakıt istasyonunda patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre ölü ya da yaralı olmazken, 5 araç hasar gördü. 

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Bozova İlçesindeki bir akaryakıt istasyonda aşırı yağışlar nedeniyle istinat duvarı LPG tankerinin üzerine çöktü. Çökme sonucu tankerde patlama meydana geldi. Büyük paniğe neden olan patlamanın ardından çalışanlar ve çevredekiler itfaiyeye haber verdi. Patlamanın ardından çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle, çevredeki yapılara sıçramadan kontrol altına alındı. İlk bilgilere göre patlamada ölen yada yada yaralanan olmazken,  akaryakıt istasyonunda bulunan 5 araç hasar gördü. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Görüntü Dökümü

-----------

İstasyondaki yangın

Ekiplerin müdahalesi

Detaylar

Haber-Kamera: Ali LEYLAK - Ömer ŞULUL- ŞANLIURFA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 05:37 Kaynak: DHA

Bozova, Şanlıurfa, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


3,5 Saatte İkna Olmayan Genci, Özel Polisler 10 Dakikada İkna Etti 15 Askerin Şehit Olduğu Saldırının Faili Almanya'da Yakalandı

Abla ve Kardeşin Otomobilin Çarpmasıyla Metrelerce Havaya Savrulduğu Kaza Kamerada Lüks Aracında İntihar Eden Gencin Kimliği Dikkat Çekti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2018 18:51:45. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Akaryakıt İstasyonunda Patlama (1)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]