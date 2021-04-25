Şanlıurfa'da kağıt yüklü tır yanarak kullanılamaz hale geldi.
Mehmet Bulut idaresindeki preslenmiş kağıt yüklü 33 CBT 07 plakalı tır, Şanlıurfa- Gaziantep Otoyolu'nun 20. kilometresinde fren balatalarının aşırı ısınması sonucu alev aldı.
Alevleri fark eden sürücü, tırı emniyet şeridinde durdurarak durumu itfaiyeye bildirdi.
Kısa sürede tırı saran alevler, kağıtların da tutuşmasıyla 5 metre yüksekliğe kadar çıktı.
İtfaiye ekiplerinin bir saatlik müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle tır kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › ŞANLIURFA - Alev alan kağıt yüklü tır yandı - Son Dakika