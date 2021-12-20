Şanlıurfa'da annesi emzirirken nefessiz kalan bebek öldü - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde, annesi emzirdiği sırada nefessiz kalan 4 aylık bebek yaşamını yitirdi.
Koyunluca Mahallesi'nde Fırat Özbay'ı emziren annesi, bebeğinin nefessiz kaldığını fark etmesi üzerine durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
Eve gelen sağlık ekibi, ilk müdahalenin ardından bebeği Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Soluk borusuna süt kaçtığı tespit edilen Fırat bebek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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