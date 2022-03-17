Şanlıurfa'da belediye başkanları kandil mesajı yayımladı - Son Dakika

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ve Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, insanın nefis muhasebesini yapıp kurtuluş belgesini alması için Yüce Allah'ın insanlara tahsis ettiği kutsal bir zaman diliminde olduğumuzu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu zaman, durup düşünerek yapılan, yapılmayan ve yapılması gerekenlerin envanterini çıkarmanın zamanıdır. İçinde bulunduğumuz Şaban ayında vasıl olduğumuz, kulların fırsatına sunulmuş gecelerden biri de Berat Kandili'dir. Beraat Kandili, mükellef kılınmış insanoğlunun, Allah'ın teklifleri karşısında bir nefis muhasebesi yaparak kendini temize çekmesidir. Böyle mübarek gecelerde, 'kendimiz için istediğimizi kardeşlerimiz içinde isteyerek' af ve mağfiretin beratını almayı Yüce Allah tüm İslam alemine nasip etsin. Temsiliyet sorumluluğu olan bizlerin gayreti ve mücadelesi Allah'tan berat almaya değer olsun ki bu gayretimiz Yüce Allah katında bütün ümmetin beratı olsun. Mübarek gün ve gecelerin ve Berat Kandili'nin huşu ile yaşandığı mübarek şehrimizde, bu kutsal zaman dilimlerinin hatırına hayır, sağlık, bereket ve huzurun gelmesini Yüce Allah'tan dilerim. Bu duygularla, manayı an kamil anlamda yaşadığımız böylesi kutsal gecelerde, başta Haliliyeli ve Şanlıurfalı hemşerilerimiz olmak üzere İslam aleminin Berat Kandili'ni kutlar, Yüce Allah'ın bizleri maddi ve manevi marazlardan temizlemesini dilerim. Kandilimiz beratımız olsun, Berat Kandilimiz mübarek olsun."

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli,

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli de mesajında mübarek aylar içerisinde olduklarını, Berat gecesinin de bu aylar içinde değerli bir gece olduğunu kaydetti.

Berat Kandilinin dünyaya ve İslam alemine huzur getirmesini dileyen Baydilli, mesajında şunlara yer verdi:

"11 ayın sultanı Ramazan ayına yaklaştığımız bu günlerde ayrı bir heyecan ve özlem içerisindeyiz. Ramazan ayının müjdecisi olan Berat Kandili, toplumun manevi değerlerinin güç kazandığı, paylaşmanın ve yardımlaşmanın arttığı, günahların affı için önemli bir fırsat olan değerli bir gecedir. Berat, günahlardan arınma, temize çıkma, ilahi af ve rahmete nail olmadır. Yüce Allah'ın affına erebilmek için bugün çokça affı mağfiret dileme, iyilik yapma ve gönül yapmak için güzel bir fırsattır. Biz de bu fırsattan istifade edip gönlünü kırdığımız, gönül koyduğumuz kişilerle bir araya gelip gönül yapalım. Ailemizin, büyüklerimizin kandilini kutlayıp hasbihal edelim, helallik alalım. Ramazan Ayının müjdecisi Berat Kandili'ni idrak etmenin sevinç ve mutluluğu içinde kandilinizi kutlar, tüm İslam alemine ve Şanlıurfa'mıza hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim."

Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz

Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz da mesajında tüm İslam aleminin Berat kandilini kutladı.

Berat Kandili'nin tüm dünyaya barış, huzur ve sağlık getirmesi temennisinde bulunan Özyavuz, "Cenab-ı Allah'a şükürler olsun ki bir kez daha af, merhamet ve mağfiret gecesi olan Berat Kandili'ni idrak edeceğiz. Bu gece gönüllerin merhamet dolduğu, insanların sabırlı, saygı ve sevginin hakim olduğu 11 ayın Sultanı Ramazan-ı Şerif'in habercisi olan Berat Kandili'ni idrak etmenin huzuru ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu gece ellerimizi semaya açıp bir kez daha önce Müslüman kardeşlerimizin kurtuluşu sonra da kendi kurtuluşumuz için dualar edip tövbe edeceğiz. Bu gece, Cenab-ı Allah'ın; 'Benden af dileyen yok mu? Onu affedeyim. Rızık isteyen yok mu? Rızık vereyim. Şifa dileyen yok mu? Şifa vereyim' dediği ve rızıkların paylaştırıldığı müstesna gecelerden biridir. Ramazan ayının habercisi, Cenab-ı Allah'ın engin af, mağfiret ve rahmetiyle dolu mübarek Berat Kandili'nin ilimiz Şanlıurfa'mıza ve huzur şehrimiz Harran'ımıza, ülkemize ve tüm Türk İslam alemine hayırlar getirmesini niyaz eder, tüm hemşerilerime saygı, sevgi ve en kalbi hürmetlerimi sunarım." ifadelerini kullandı.