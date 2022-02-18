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Şanlıurfa'da "Bir Fırça, Bir Çatı Kampanyası" başlatıldı - Son Dakika

Şanlıurfa'da "Bir Fırça, Bir Çatı Kampanyası" başlatıldı

18.02.2022 19:21
Şanlıurfa'da "Bir Fırça, Bir Çatı Kampanyası" başlatıldı

Şanlıurfa İli Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı (ŞURKAV) Genç Kulübü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünce başlatılan "Bir Fırça, Bir Çatı Kampanyası"nda kırsal mahallerdeki okulların tamiri yapılacak ve beceri atölyeleri kurulacak.

Şanlıurfa İli Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı (ŞURKAV) Genç Kulübü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünce başlatılan "Bir Fırça, Bir Çatı Kampanyası"nda kırsal mahallerdeki okulların tamiri yapılacak ve beceri atölyeleri kurulacak.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kırsaldaki çocukların daha uygun fiziki koşullara sahip okullarda eğitim görmesini sağlamak amacıyla başlatılan Bir Fırça, Bir Çat Kampanyası kapsamında Haliliye ilçesindeki Yenisu İlkokulu'nda oyun ve beceri atölyesi örnek olarak oluşturuldu. Kampanya destek verelerin isimleri yapılacak beceri atölyelerine verilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Haliliye Kaymakamı Metin Esen, ŞURKAV tarafından uygulamaya konulan kampanyanın çok güzel düşünülmüş bir proje olduğunu belirtti.

Kampanyaya destek veren herkese teşekkür eden Esen, "Oyun ve beceri atölyesinin içerisinde masaları, oturma düzenleri, kitaplığı, oyuncaklarına kadar her şeyin dört dörtlük olduğu bir projeyi bugün hayata geçirdik. Öğrencilerimizin ne kadar mutlu olduklarını gördük, çocukların o mutluluğunu görünce sağ olsun Haliliye Belediye Başkanımız Mehmet Canpolat da 10 tane okulun oyun ve beceri atölyesini yapmak için destek vereceklerini söyledi. Kendilerini tebrik ediyorum. Sosyal sorumluluk anlayışıyla bu kampanyaya destek olmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bu yıl eğitim öğretim yılında gerçekleştirilecek proje ile toplam 100 okulun fiziki şartlarının iyileştirilmesi ve bu okullara oyun ve beceri atölyesi kurulması hedefleniyor.

Programa, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt, Haliliye İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Vural katıldı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da 'Bir Fırça, Bir Çatı Kampanyası' başlatıldı - Son Dakika


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