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Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da bir PKK/YPG'li terörist yakalandı - Son Dakika

Şanlıurfa'da bir PKK/YPG'li terörist yakalandı

6 saat önce

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, sınırı geçmeye çalışan PKK/YPG'li bir terörist güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

Şanlıurfa'da bir PKK/YPG'li terörist yakalandı, System.String[]

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, sınırı geçmeye çalışan PKK/ YPG'li bir terörist güvenlik güçleri tarafından yakalandı.


Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, güvenlik güçleri, Suriye'nin Aynularab bölgesinden terör örgütü mensubu olan bir kişinin Türkiye'ye geçeceğine ilişkin bilgiye ulaştı. Sınırdaki güvenlik önlemlerini artıran ekipler, Suruç ilçesinden sınırı geçmeye çalışan terör örgütü YPG/PKK mensubu İ.T.'yi yakaladı.


Sağlık kontrolünün geçirilen terörist, sorgusu için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, PKK, YPG, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 03:57 Kaynak: İHA
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