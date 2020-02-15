Şanlıurfa'da CHP İl Kongresi olaylı başladı - Son Dakika

CHP Şanlıurfa İl Teşkilatı Kongresi'nde çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga büyümeden yatıştırılırken, kongrenin yapıldığı salonda emniyet ekipleri önlem aldı.



CHP Şanlıurfa İl Teşkilatı Kongresi, Mehmet Akif İnan Konferans Salonu'nda başladı. CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık'ın da katıldığı kongrede başkanlık için mevcut CHP İl Başkanı Hayretttin Cidir ile Büyükşehir Yasası'yla beldeden mahalleye dönüşen Kısas'ın eski Belediye Başkanı Ali Ersöz aday oldu. Çok sayıda partilinin katıldığı kongrede, iki adayın tarafları arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Araya giren partililer, kavga eden tarafları ayırdı. Kavga üzerine kongrenin yapıldığı salona çevik kuvvet polisi sevk edildi. Polisin önlem aldığı salonda kongre devam ediyor. - ŞANLIURFA