Şanlıurfa'da Çırak Çocuğa Şok Saldırı

16.11.2025 00:29
15 yaşındaki Muhammed K., marangoz atölyesinde ciddi şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde bir marangoz atölyesinde çırak olarak çalışan 15 yaşındaki Muhammed K., kalfa ve arkadaşı tarafından saldırıya uğrayarak ciddi şekilde yaralandı. İç organlarındaki hasar nedeniyle yoğun bakımda tedavi altına alındı.

ELLERİ BAĞLANIP MAKATINA KOMPRESÖRLE HAVA VERİLDİ

Olay, dün Bozova ilçesindeki bir marangoz atölyesinde meydana geldi. İddiaya göre, atölyede çırak olarak çalışan Muhammed K., iş yerinde kalfa olarak çalışan Habip A. ile ismi öğrenilemeyen bir arkadaşı tarafından henüz bilinmeyen bir nedenle önce elleri bağlanarak etkisiz hale getirildi, ardından pantolonu zorla çıkarılarak, makatına yüksek basınçlı kompresörle hava verildi.

İÇ ORGANLARINDA HASAR OLUŞTU

Ağır yaralanıp, yere yığılan çocuğu görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Ambulans ile Bozova Mehmet Enver Yıldırım Devlet Hastanesi'nde kaldırılan Muhammed K., buradaki ilk müdahalenin ardından önce Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne, ardından da Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. İç organlarında ciddi hasar oluştuğu belirtilen çocuk, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Yaşanan olay sonrası ailenin şikayeti üzerine Habip A., gözaltına alındı. Bozova İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Habip A., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelinin serbest kalmasına tepki gösteren baba Ahmet K., sorumluların cezalandırılmasını istedi.

Kaynak: DHA

