Vicdan kanatan görüntü! Denetimlerde 22 ton çürümüş soğan imha edildi - Son Dakika
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Vicdan kanatan görüntü! Denetimlerde 22 ton çürümüş soğan imha edildi

09.12.2022 11:55

Şanlıurfa'da zabıta ekiplerinin yaptığı denetimlerde bir komisyoncunun deposunda 22 ton çürümüş soğan bulundu. Piyasaya sürülmeye hazırlandığı ortaya çıkan soğanlar imha edilirken, iş yeri sahibi hakkında idari yaptırım uygulandı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, hal pazarında denetime çıktı. Bir komisyoncuda bulunan kuru soğanların bozuk olduğunu fark eden ekipler, duruma hemen müdahale etti.

EKİPLER BOZULDUĞUNU TESPİT ETTİ

Vatandaşa uygun fiyata satmak yerine stokta bekletilen ve piyasaya sürülmek için Niğde'den Şanlıurfa'ya getirilen soğanları kontrol eden ekipler, torbaların içerisindeki soğanların yeşererek bozulduğunu belirledi.

HEPSİ İMHA EDİLDİ

İş yeri sahibi hakkında idari yaptırım tutanağı düzenleyen ekipler, bozuk 22 ton kuru soğana da el koydu. Kepçe ile kamyona yüklenen kuru soğanlar, zabıta ekipleri tarafından çöp merkezinde imha edildi.

İşte o ana ilişkin görüntüler;

Şanlıurfa'da denetimlerde ele geçirilen 22 ton çürümüş soğan imha edildi
Şanlıurfa'da denetimlerde ele geçirilen 22 ton çürümüş soğan imha edildi
Şanlıurfa'da denetimlerde ele geçirilen 22 ton çürümüş soğan imha edildi
Şanlıurfa'da denetimlerde ele geçirilen 22 ton çürümüş soğan imha edildi
Şanlıurfa'da denetimlerde ele geçirilen 22 ton çürümüş soğan imha edildi
Şanlıurfa'da denetimlerde ele geçirilen 22 ton çürümüş soğan imha edildi
Kaynak: AA
YORUMLAR (1)
  • Sami Göksu: Yaptırım güzel ceza güzel ama keşke o soğanları tohumluk olurmu bakılsa sonra imha edilse güzel olurdu Cevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
500
Şanlıurfa'da 22 ton çürümüş soğan ele geçirildi Şanlıurfa'da 22 ton çürümüş soğan ele geçirildi Afyonkarahisar'da zabıta ekipleri yerel ve zincir marketleri denetledi Afyonkarahisar'da zabıta ekipleri yerel ve zincir marketleri denetledi

Zabıta Müdürlüğü, Şanlıurfa, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vicdan kanatan görüntü! Denetimlerde 22 ton çürümüş soğan imha edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Vicdan kanatan görüntü! Denetimlerde 22 ton çürümüş soğan imha edildi - Son Dakika
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