Şanlıurfa'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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Şanlıurfa'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
6 saat önce
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Selim Demir idaresindeki 76 DG 043 plakalı sarımsak yüklü tır, Siverek-Şanlıurfa kara yolunun 15. kilometresi Ediz Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.
Hafif yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 05:19 Kaynak: AA
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