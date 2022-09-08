Ekiplerce Siverek ilçesinde bir otomobile yapılan operasyonda ise aracın LPG tankına ve kapı içlerine gizlenmiş 3 kilo 201 gram metamfetamin bulundu.

Bu kapsamda Şanlıurfa- Diyarbakır kara yolunun kent merkezi girişinde mısır yüklü bir kamyonu durduran ekipler, araçta yaptıkları aramada mısırların içerisine gizlenmiş 119 kilo 460 gram skunk ele geçirdi.

Kaynak: AA

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › ŞANLIURFA - Mısır yüklü kamyonda 119 kilo 460 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

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