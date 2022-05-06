Şanlıurfa'da el hijyeni semineri düzenlendi - Son Dakika

Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi tarafından 5 Mayıs Dünya El Hijyeni Günü dolaysıyla seminer düzenlendi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Reşat Ceylan, seminerdeki konuşmasında, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) özellikle sağlık hizmetlerinde el hijyeninin önemine dikkat için 2009 yılından itibaren her 5 Mayıs gününü Dünya El Hijyeni Günü olarak ilan ettiğini hatırlattı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle el hijyeni konusunda farkındalığını artığını belirten Ceylan, el hijyeninin tüm mikroorganizmaların yayılmasını önleyebilecek en kolay ve en etkili yöntem olduğunu ifade etti.

Hastanenin başhekimi Doç. Dr. Ahmet Güzelçiçek de hastanede yapılan sağlık hizmetleri hakkında bilgi vererek, Ceylan'a teşekkür belgesi takdim etti.