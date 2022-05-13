Şanlıurfa'da engelli çocuklar antrenörler eşliğinde eğlendi - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte işitme ve bedensel engelli çocuklar, antrenör eşliğinde basketbol, voleybol ve yüzme kursunda eğlendi.

Haliliye Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında işitme ve bedensel engelli çocuklar, Eyyüp Cenap Gülpınar Spor ve Yaşam Merkezi'ne götürüldü.

Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Açanal'ın da hazır bulunduğu ve antrenörlerin eşlik ettiği çocuklar, basketbol, voleybol ve yüzme kurslarında eğlenme imkanı buldu.

Çocukların heyecanlarını paylaşan öğretmenleri ise Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ve ekibine teşekkür etti.

Etkinlik, çocuklara çeşitli hediyeler takdim edilmesiyle sona erdi.