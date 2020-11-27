Şanlıurfa'da erken yaşta evliliklerin önüne geçilmesi için "gönül elçileri" devreye sokuldu - Son Dakika

Şanlıurfa'da erken yaşta evliliklerin önüne geçilmesi için "gönül elçileri" devreye sokuldu

27.11.2020 16:51
Şanlıurfa'da erken yaşta evliliklerin önüne geçilmesi için

Şanlıurfa'da Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, erken yaşta ve zorla yaptırılan evliliklerin önüne geçilmesi amacıyla kanaat önderlerinden "gönül elçileri" oluşturdu.

Şanlıurfa'da Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, erken yaşta ve zorla yaptırılan evliliklerin önüne geçilmesi amacıyla kanaat önderlerinden "gönül elçileri" oluşturdu.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, kadına karşı şiddetle mücadele çalışmaları kapsamında, erken yaşta evlilik ve zorla evlilikle mücadelede için yeni bir projeyi hayata geçirdi. Proje kapsamında, kanaat önderleriyle gönül elçileri olmaları konusunda iş birliği protokolü imzalandı. İlk etapta 4 kanaat önderiyle imzalanan protokolün kent geneline yayılması hedefleniyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Bilici, kadına karşı şiddetin her türlüsüyle mücadeleyi sürdürdüklerini belirtti. Kentteki erken yaşta ve zorla evliliklerin önlenmesi amacıyla bir çalışma başlattıklarını aktaran Bilici, şöyle konuştu:

"İlimizde kanaat önderleri, aşiret önderleri ve toplum içerisinde sevilen, sözü dinlenilen insanlarla bir araya gelerek erken yaşta ve zorla evliliklerin sakıncaları ve hukuksal sorumlulukları anlatılıyor. Bu anlamda birlikte çözümler bulmaya çalışıyoruz. Bir süredir, kanaat önderleri ve aşiret liderleriyle bir araya geldik, bundan sonrada Şanlıurfa'da sözü dinlenen, sevilen insanlarla bir araya gelerek onların desteklerini almaya çalışacağız. Bu kişileri gönül elçileri yapmaya çalışıyoruz, bu sorunun çözümü noktasında onların desteklerini, ilgilerini almaya çalışıyoruz. Sağ olsunlar bugüne kadar ziyaret ettiklerimiz ve sorunu paylaştıklarımız sonuna kadar bizleri desteklediler. Bu çerçevede gönül elçilerimiz olmaları için küçük de birer protokol imzaladık."

Bilici, başlattıkları çalışmayla güzel sonuçlar alacaklarına inandıklarını, kent genelinde böyle bir problemin ortadan kalkmasını amaçladıklarını söyledi.

Kanaat önderi Ahmet Karavar da bu projeyi desteklediğini belirterek küçük yaşta evlilik ile başlık parasının artık kalkması gerektiğinin altını çizdi. Bölgedeki evliliklerle ilgili değişimin başladığını ve bunun görüldüğünü anlatan Karavar, bu konun en kısa sürede ülke gündeminden çıkmasını istediklerini kaydetti.

Şanlıurfa, Evlilik, Aşiret, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da erken yaşta evliliklerin önüne geçilmesi için 'gönül elçileri' devreye sokuldu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Berat Albayrak, Türkiye Varlık Fonu'ndaki görevinden istifa etti Çakıcı'dan Kılıçdaroğlu'na yeni mektup: Sende beni öldürtebilecek yürek var mı bay Kemal? Bebeğine çamaşır suyu enjekte etmişti! Mahkemede dikkat çeken 'mektup' detayı Bülent Ersoy, hayvanseverleri yine kızdırdı! Yakasında tilki kafası bulunan kürke tepki yağıyor Koronavirüse yakalanan ünlü oyuncu Bahar Şahin diziden ayrıldı Şaşkına çeviren olay! Cenazesi kefenlendiği sırada hayata döndü Malatya'daki 4,7'lik depreme canlı yayında yakalandılar! Panik anları kameraya anbean yansıdı Eşinin intihar ettiğini söyleyen kocanın yalanı ortaya çıktı: Karısını darbedip balkona fırlatmış
Son Dakika: Ahmet Davutoğlu koronavirüse yakalandı Son Dakika: Ahmet Davutoğlu koronavirüse yakalandı         
16:42
Teknik direktör İrfan Buz, Kasımpaşa'daki görevinden 14 gün sonra istifa etti Teknik direktör İrfan Buz, Kasımpaşa'daki görevinden 14 gün sonra istifa etti         
16:10
Bu fırsat kaçmaz! Yapılandırma ile 251 bin liralık borç 99 bin liraya düşecek Bu fırsat kaçmaz! Yapılandırma ile 251 bin liralık borç 99 bin liraya düşecek         
16:04
Genç kadının hazin sonu! Düğününden 4 gün sonra koronadan öldü Genç kadının hazin sonu! Düğününden 4 gün sonra koronadan öldü         
15:42
Son Dakika! İçişleri Bakanlığı tutuklu Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'u görevden uzaklaştırdı Son Dakika! İçişleri Bakanlığı tutuklu Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'u görevden uzaklaştırdı         
15:27
Türkiye'nin ilk deniz füzesi ATMACA'da seri üretim süreci başladı Türkiye'nin ilk deniz füzesi ATMACA'da seri üretim süreci başladı         
14:56
Bu hafta sonu kısıtlama var mı, kaçta başlayacak? İşte tüm detaylar Bu hafta sonu kısıtlama var mı, kaçta başlayacak? İşte tüm detaylar         
14:37
Kumar oynarken yakalanan 16 kişiye 50 bin lira ceza kesip, 'kumarın zararlarını anlatan' kitap hediye ettiler Kumar oynarken yakalanan 16 kişiye 50 bin lira ceza kesip, 'kumarın zararlarını anlatan' kitap hediye ettiler         
14:12
Lüks cipteki hesaplaşmada ölen 3 kişinin de tabancada parmak izi bulundu Lüks cipteki hesaplaşmada ölen 3 kişinin de tabancada parmak izi bulundu         
14:11
Bağcılar'da pes dedirten görüntüler! Ölümü göze alıp emekleyerek karşıya geçiyorlar Bağcılar'da pes dedirten görüntüler! Ölümü göze alıp emekleyerek karşıya geçiyorlar         
14:04
Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması: Yatırımlarda durma söz konusu değil Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması: Yatırımlarda durma söz konusu değil         
14:02
Antalya'da bir genç kaçan hırsızı uçan tekme atarak durdurdu Antalya'da bir genç kaçan hırsızı uçan tekme atarak durdurdu         
13:58
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız         
13:40
Malatya'yı sallayan depreme damga vuran görüntü! Çay içerek kaçtı Malatya'yı sallayan depreme damga vuran görüntü! Çay içerek kaçtı         
13:00
Aylardır koronadan korunmayı başaran doktor, eşinin iş yerine gelen maskesiz bir kişi nedeniyle virüse yakalandı Aylardır koronadan korunmayı başaran doktor, eşinin iş yerine gelen maskesiz bir kişi nedeniyle virüse yakalandı         
12:14
Maradona'nın cenazesinde skandal görüntü! Sayısız ölüm tehdidi aldılar Maradona'nın cenazesinde skandal görüntü! Sayısız ölüm tehdidi aldılar         
11:19
Uygun fiyata otomobil almak isteyenler dikkat! Bakanlık yeni araçların listesini yayımladı Uygun fiyata otomobil almak isteyenler dikkat! Bakanlık yeni araçların listesini yayımladı         
10:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2020 17:02:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Şanlıurfa'da erken yaşta evliliklerin önüne geçilmesi için "gönül elçileri" devreye sokuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei