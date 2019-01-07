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Şanlıurfa'da Feci Kaza: 2 Ölü, 15 Yaralı

1 saat önce

Şanlıurfa'da feci kaza: 2 ölü, 15 yaralı Öğrenci servisi ile işçileri taşıyan minibüs çarpıştı: 2 ölüŞANLIURFA - Şanlıurfa'da öğrenci servisi ile işçileri taşıyan minibüsün buzlanan yolda kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da feci kaza: 2 ölü, 15 yaralı
Öğrenci servisi ile işçileri taşıyan minibüs çarpıştı: 2 ölü

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da öğrenci servisi ile işçileri taşıyan minibüsün buzlanan yolda kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Suruç - Birecik karayolunun 20. kilometresinde meydana geldi. Hüseyin A. yönetimindeki 44 EG 340 plakalı öğrenci servisi ile Harran'dan Birecik'e işçi taşıyan Fethi A. idaresindeki 37 BF 201 plakalı servis minibüsü buzlanan yolda kafa kafaya çarpıştı. Kazada ağır yaralanan 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan 15 kişi ise çevredekiler tarafından servislerden çıkarılarak olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince Suruç ve Şanlıurfa'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralı öğrenci ve işçilerin hastanedeki tedavileri sürüyor.
Öte yandan, öğrencilerin Yağışlı kırsal mahallesinden Bostancılar Ortaokulu'na gittikleri öğrenilirken, işçilerin ise Harran'dan Birecik'e gittikleri bildirildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 01:22 Kaynak: İHA

Şanlıurfa, 3. Sayfa
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