(ŞANLIURFA) - Şanlıurfa'da sahte evraklarla göçmen kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonda 20 kişi gözaltına alındı, 7'si tutuklandı.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü soruşturma sonucunda şüphelilerin, düzensiz göçmenlerin ülkede kalmasını sağlamak amacıyla sahte belgeler düzenleyerek haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.
Belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 20 şüpheli yakalanırken, yapılan aramalarda 2 pompalı tüfek, 1 kuru sıkı tabanca, 135 bin lira, 2 bin 500 dolar ve çok sayıda materyal ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Son Dakika › Yerel › Şanlıurfa'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?