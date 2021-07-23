Şanlıurfa'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Yaralanan Gülizar, Zehranur ve Müslüm Can Taş ise 112 Acil Sağlık ekiplerince Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

2 bin nüfuslu beldeye 50 bin kişi geldi! Belediye başkanı isyan etti: Aşırı yoğunluktan dolayı alt yapı ve gıda tedarik zinciri yetersiz kalıyor