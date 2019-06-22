Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da hasta yakınlarına sıcak çorba ikramı
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Şanlıurfa'da hasta yakınlarına sıcak çorba ikramı

1 saat önce

Sosyal belediyecilik hizmetleri kapsamında çalışmalarını sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi kentin farklı noktalarında kurmuş olduğu 17 çorba evi ile günlük 25 bin kişiye sıcak çorba ikramında bulunuyor.

Şanlıurfa'da hasta yakınlarına sıcak çorba ikramı, System.String[]
Sosyal belediyecilik hizmetleri kapsamında çalışmalarını sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi kentin farklı noktalarında kurmuş olduğu 17 çorba evi ile günlük 25 bin kişiye sıcak çorba ikramında bulunuyor.

Şanlıurfa'nın merkez ve ilçelerinde farklı noktalarında kurulan 17 çorba evi ile 7'den 70'e tüm vatandaşlara ikramlarda bulunan Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik çalışmalarına devam ediyor. Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi'nde her gün kurulan mobil çorba dağıtım merkezini vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulunuyor. Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Yardım Şube Müdürlüğü tarafından buradaki hasta yakınlarına sosyal belediyecilik hizmetlerinin güzel örneğini gösteriyor.

Haftanın 6 günü çorba ikramında bulunan Büyükşehir Belediyesi çorba evleri, Eyyüp Nebi mahallesi, Haleplibahçe, Devteşti, Evren Sanayi Sitesi, Direkli, Harran Üniversitesi Eyyübiye Kampüsü içi, Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü içi, Şutim Yeni Hal Pazarı Camii altı, Akçakale, Siverek, Viranşehir ve Suruç'ta olduğu bildirildi. - ŞANLIURFA
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 04:06 Kaynak: İHA
Devlet Hastanesi, Şanlıurfa, Yaşam
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