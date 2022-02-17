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Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

17.02.2022 12:46
Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Henüz sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 63 K7334 plakalı otomobil ile 63 T 0397 plakalı ticari taksi, merkez Haliliye ilçesi Harran Üniversitesi Caddesi'ndeki kavşakta çarpıştı.

Kazada otomobillerde bulunan 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, polis ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçlardan çıkarılarak kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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Harran Üniversitesi, Şanlıurfa, Otomobil, Taksi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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