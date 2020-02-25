Şanlıurfa'da inşaat ve yapı sektörüne yönelik konferans - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da inşaat ve yapı sektörüne yönelik konferans - Son Dakika

Şanlıurfa'da inşaat ve yapı sektörüne yönelik konferans

6 saat önce

Haliliye Belediyesi tarafından inşaat ve yapı sektörüne yönelik konferans düzenlendi.

Şanlıurfa'da inşaat ve yapı sektörüne yönelik konferans, System.String[]

Haliliye Belediyesi tarafından inşaat ve yapı sektörüne yönelik konferans düzenlendi. Konferansta konuşan Başkan Canpolat, "Bizler yüreğimizi ve gönlümüzü ortaya koymuş kadrolarız" dedi.


Haliliye Belediyesi tarafından ilçede yapı ve inşaat sektörüne yönelik konferans düzenlendi. Şanlıurfa'da inşaat sektörünün durumu ve yapılaşmanın konuşulduğu konferansa Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy, Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, İnşaatçılar ve Yapıcılar Dernek Başkanı Mehmet Emin Demirkol ve çok sayıda inşaat işçisi katıldı.


Karşılıklı bilgi alış verişinde bulunulan konferansta katılımcılara hitaben konuşan Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, "Bütün çabamız, gayretimiz ve hedefimiz Urfadır" diyerek, "Sizlerde bu konuda çok ciddi emek harcıyorsunuz. Urfa'nın çehresini, yapısını, geleceği sizlerle inşallah daha güzel olacak" şeklinde konuştu.


Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci de dernek üyelerini selamlayarak, "Bizler de buradayız. Birlikteliğin gücünü Urfa'mıza vermek adına buradayız" diye konuştu.


Konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı veren Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, "Biz nasıl dün sizlerle beraberdiysek bugün de beraberiz, yarın da beraber olacağız. Çünkü AK Parti milletin partisidir. Lider milletin lideri, sizlerde bu doğrultuda bizlerle yürüyorsunuz. Bizlerde sizlerle yürümekten mutlu olduğumuz ifade etmek isterim. Sorunlarınız sorunlarımızdır. Bizler yüreğimizi ve gönlümüzü ortaya koymuş kadrolarız. İnşallah bu doğrultuda sizler bize güç, kuvvet ve dua ile destek verdiğiniz sürece bizler de sizlerin hizmetkarı olmaya devam edeceğiz" dedi.


Konferansın final konuşmasını yapan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül inşaat sektörünün önemine vurgu yaparak, "İnşaatçılar ve Yapıcılar olarak sizlerin yeri daha çok farklı. Bunu her yerde konuşabiliriz. İnsanın elinin emeğinden daha hayırlı yoktur kendisi için. İşte sizi kendi elinizi emeğini kazanıyorsunuz. Güzel bir kazanç, inşallah bu siziz çocuklarınıza akıl olarak, bilgi olarak, ahlak olarak yansıyacaktır" diye konuştu.


Açıklamaların ardından belediye başkanları tarafından katılımcılara plaket takdimi yapıldı. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Haliliye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 03:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İtalya'da koronavirüs salgınında can kaybı 10'a yükseldi
Ankara'da karantinaya alınan Tahran uçağı kalkmadan önce havalimanında kavga çıktı Teslim olan terörist, PKK'nın kirli yüzünü anlattı: Bizi işkence yalanıyla kandırdılar Alanya'da sıcak havanın tadını çıkaran vatandaşlar, şubat ayında denize girdi

Son Dakika Haberleri
20:42 Defne Samyeli, Palandöken dağında karların üzerinde mayo ile objektif karşısına geçti
19:41 Altın Kelebek alışverişi
19:34 O Ses Tükiye'de adını duyuran genç şarkıcı 4 ayda 50 kilo verdi
18:41 Jackie Chan, corona virüs yüzünden karantinaya mı alındı? Açıklama geldi
18:14 Nusret sınırları zorladı, meşhur hareketini bu kez gökyüzünde yaptı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2020 22:06:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şanlıurfa'da inşaat ve yapı sektörüne yönelik konferans - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]