Son dakika! ŞANLIURFA - İş yerinden hırsızlık güvenlik kamerasında - Son Dakika
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Son dakika! ŞANLIURFA - İş yerinden hırsızlık güvenlik kamerasında

12.05.2022 11:02

Edinilen son dakika gelişmesine göre Şanlıurfa'da bir berber dükkanından televizyonun çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Şanlıurfa'da bir berber dükkanından televizyonun çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Bamyasuyu Mahallesi'ndeki Göbeklitepe İş Merkezi'ndeki bir berber dükkanına gece gelen 2 hırsız, iş yerinin camını kırarak içerideki televizyonu alıp kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, 2 zanlının kimliklerini belirledi.

Ekipler, hırsızlıktan daha öncede kaydı bulunan A.D'yi Harran Kapı Caddesi'nde yakaladı. Kimliği tespit edilen diğer zanlının da yakalanması için çalışma devam ediyor.

Güvenlik kameralarının kaydettiği görüntülerde, zanlıların çevreyi kontrol ettikten sonra taş ile iş yerinin camını kırmaları ve bir süre sonra ellerindeki televizyonla bölgeden uzaklaşmaları yer alıyor.

Son dakika! ŞANLIURFA - İş yerinden hırsızlık güvenlik kamerasında
Son dakika! ŞANLIURFA - İş yerinden hırsızlık güvenlik kamerasında
Son dakika! ŞANLIURFA - İş yerinden hırsızlık güvenlik kamerasında
Son dakika! ŞANLIURFA - İş yerinden hırsızlık güvenlik kamerasında

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! ŞANLIURFA - İş yerinden hırsızlık güvenlik kamerasında - Son Dakika


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