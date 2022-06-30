Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğü ile Ceylanpınar İlçe Jandarma ekipleri, ilçe kırsalındaki denetimlerde bir kişinin, evinde izinsiz 2 ceylan beslediğini belirledi.

Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Ceylanpınar, Şanlıurfa, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da izinsiz ceylan besleyen kişi hakkında idari işlem yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.