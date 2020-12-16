Şanlıurfa'da kalp kapakçığı daralan yaşlı hastalar kapalı ameliyatla sağlığına kavuştu - Son Dakika

Şanlıurfa'da kalp kapakçığı daralan yaşlı hastalar kapalı ameliyatla sağlığına kavuştu

16.12.2020 12:43
Şanlıurfa'da kalp kapakçığı daralan yaşlı hastalar kapalı ameliyatla sağlığına kavuştu, System.String[]

Şanlıurfa'da kalp kapakçığı daralan 87 yaşındaki Yade Cengiz ile 70 yaşındaki Mustafa Ardan, geçirdiği kapalı yöntem ameliyatla sağlığına kavuştu.

Şanlıurfa'da kalp kapakçığı daralan 87 yaşındaki Yade Cengiz ile 70 yaşındaki Mustafa Ardan, geçirdiği kapalı yöntem ameliyatla sağlığına kavuştu.

Mardin Kızıltepe ilçesinde yaşayan Yade Cengiz ile Siverek ilçesinde yaşayan Mustafa Ardan, nefes darlığı, göğüs ağrısı ve baygınlık şikayetiyle Harran Üniversitesi Kardiyoloji Servisine başvurdu.

Kardiyoloji Ana Bilim Dalında görevli Doç. Dr. Fatih Güngören ile Zülkif Tanrıverdi tarafından muayene edilen Cengiz ile Ardan'ın kalp kapakçığında daralma belirlendi.

Hastalarını yaşı itibarıyla cerrahi müdahalenin risk taşıması üzerine Dr. Güngören ve Tanırverdi tarafından yapılan müdahaleyle Cengiz ve Ardan'ın kasığından girilerek kalp kapakçığı değiştirildi.

Kısa sürede sağlığına kavuşan Cengiz ile Ardan, uzun yıllardan beri yaşadığı rahatsızlıktan kurtuldu.

Dr. Fatih Güngören, son yıllarda kalp kapakçıklarında kireçlenme ve daralmanın sıklıkla görülmeye başlandığını söyledi.

Teknolojik gelişmelerle birlikte artık cerrahi yönteme alternatif olarak kasık yoluyla girilip göğüs kafesi açılmadan yapılan tedavi yönteminin öne çıktığını kaydeden Güngören, "Tavi denilen bu yöntemle hastanın kasığından girilip daralan kapakçık değiştiriliyor. Bize başvuran Cengiz ve Ardan da kapalı yöntemle yapılan müdahalenin ardından sağlığına kavuştu. Hastalarımızı son kontrollerinin ardından taburcu edeceğiz." dedi.

Doç. Dr. Zülkif Tanrıverdi de kalp kapakçığı ve damarlarda daralmanın yaşlılıkla birlikte insanlarda sıklıkla görüldüğünü belirtti.

Kalp kapakçığı daralmalarının ani ölümlere de neden olduğunu ifade eden Tanrıverdi, "Bu rahatsızlık daha önce açık yöntemle tedavi ediliyordu. Özellikle yaşlı hastalarda ameliyat yapılmadan ilaçla tedavi sağlanıyordu. Artık günümüzde tavi dediğimiz yöntem gelişti. Bu yöntemle kasıktan girilerek kalbin yıpranmış o bölgesi ve kapağı değiştiriliyor. Özellikle ameliyat olamaz dediklerimiz ve yaşlı hastalarda bu yöntem çok büyük avantaj sağlıyor. Hastalarımızın da genel durumları iyi." diye konuştu.

Şanlıurfa, Güngören, Fatih, Kalp, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Şanlıurfa'da kalp kapakçığı daralan yaşlı hastalar kapalı ameliyatla sağlığına kavuştu - Son Dakika


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