Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da kamyondan düşen Suriyeli öldü

Şanlıurfa'da kamyondan düşen Suriyeli öldü

3 saat önce

ŞANLIURFA'da, saman yüklerken kamyondan düşen Suriyeli işçi Mahmut Hüseyin (35), hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da kamyondan düşen Suriyeli öldü, System.String[]
ŞANLIURFA'da, saman yüklerken kamyondan düşen Suriyeli işçi Mahmut Hüseyin (35), hayatını kaybetti.
Olay, öğle saatlerinde Çamlıdere Mahallesinde bulunan bir tarlada meydana geldi. İddiaya göre, Mahmut Hüseyin tarlada bulunan samanları kamyona yüklerken dengesini kaybederek kamyon kasasından düştü. Taşın üzerine başının üzerine düşmesi nedeniyle ağır yaralanan Hüseyin, çağırılan ambulansla Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Hüseyin, doktorların müdahalelerine rağmen kurtulamayarak hayatını kaybetti.
Yaşamını yitiren Hüseyin'in cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


- Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 02:07 Kaynak: DHA
Çamlıdere, İşçi, Şanlıurfa, Güncel
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