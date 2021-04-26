Şanlıurfa'da kamyon otomobile çarptı 3 yaralı - Son Dakika

Şanlıurfa'da kamyon otomobile çarptı 3 yaralı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralarındı.

Kaza, Şanlıurfa Gaziantep yolu Evren Sanayi Kooperatifi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen 63 VN 640 plakalı kamyon şehir merkezine doğru seyir halinde iken aracının bakımını yapmak için sanayiye giden 27 PY 283 plakalı Reno marka otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışma sonucu meydana gelen kazada Ömer Koç (30), Abdullah Çelik ve Ayşegül Koç yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çağrılan 112 acil sağlık ekiplerinin ilk müdahale edilen yaralılar, daha sonra ambulanslarla Balıklıgöl Devlet Hastanesi ile Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.