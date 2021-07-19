Şanlıurfa'da kayıp olarak aranan kişinin Fırat Nehri'nde cesedi bulundu - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, kayıp olarak aranan kişinin Fırat Nehri'nde cesedine ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, Karşıkaya Mahallesi'nde, Fırat Nehri'nde bir erkek cesedi olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü dalgıç ekipleri, çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları incelemede söz konusu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cesedin 5 gün önce Gaziantep'te kaybolduğu bildirilen M.U'ya (55) ait olduğu tespit edildi.

Sudan çıkarılan ceset, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.