Şanlıurfa'da kaza: İki kardeş hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da kaza: İki kardeş hayatını kaybetti

Şanlıurfa\'da kaza: İki kardeş hayatını kaybetti
07.12.2025 15:20  Güncelleme: 15:28
Şanlıurfa\'da kaza: İki kardeş hayatını kaybetti
Otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu iki kardeş hayatını kaybetti, sürücü gözaltında.

Şanlıurfa'da otomobil ile kafa kafaya çarpışan motosikletin sürücüsü Mehmet İkiyıldız (17) ile ağabeyi Memduh İkiyıldız (24), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza, dün gece saatlerinde Günbalı Mahallesi'nde meydana geldi. Kent merkezine ilerleyen Numan Ç.'nin kullandığı 34 RG 9473 plakalı otomobil ile Mehmet İkiyıldız'ın kullandığı 63 AUZ 685 plakalı motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Şarampole yuvarlanan motosikletin sürücüsü Mehmet ve yanındaki ağabeyi Memduh İkiyıldız ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Şanlıurfa'da otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 2 kardeş hayatını kaybetti

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan 2 kardeş doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden kardeşlerin cenazeleri, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Otomobil sürücüsü Numan Ç. gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da kaza: İki kardeş hayatını kaybetti - Son Dakika

SON DAKİKA: Şanlıurfa'da kaza: İki kardeş hayatını kaybetti - Son Dakika
