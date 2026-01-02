Şanlıurfa'da Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'da kar temizliği yapan iş makinesine çarpan otomobilin sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, yılbaşı gecesi Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, Niyazi Doğan'ın kullandığı 63 AJM 925 plakalı Opel Marka otomobil, kardan kapanan yolu açmaya çalışan iş makinesine arkadan çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi özerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilden yaralı olarak çıkartılan sürücü Niyazi Doğan ile kardeşi Ö.D., ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi gören Niyazi Doğan, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Diğer yaralının tedavisine devam edilirken kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA