Şanlıurfa'da biberler tükenince, acı yemeden duramayan halk için Antalya'dan Şili biberi getirtildi - Son Dakika

Şanlıurfa'da biberler tükenince, acı yemeden duramayan halk için Antalya'dan Şili biberi getirtildi

21.02.2021 08:57

Acısız yemeğe oturulmayan Şanlıurfa'da, kentte yetişen 'Urfa biberi' tükenince, esnaf çareyi Antalya'daki Şili biberini getirtmekte buldu. Urfalıların acısız duramayacağını söyleyen esnaf "Kış mevsiminde biber bitme noktasına geldi. Acısız duramayan Urfalılar için çareyi başka yerlerden biber getirmekte bulduk" dedi.

Yemekleriyle olduğu kadar acı biberi ve acı tüketimi ile bilinen şehirlerden Şanlıurfa'da, kış mevsimi ile biber stokları tükeniyor. Kentte yetişen ve 'Urfa biberi' olarak adlandırılan biberin kış mevsiminde tükenmesi ile birlikte satıcılar da vatandaşın acı biber ihtiyacına cevap vermek için acısı ile ön plana çıkan biberleri takviye olarak sipariş veriyor.

ACILIĞI NEDENİYLE TERCİH EDİLİYOR

Tadındaki acılık nedeniyle kentte en çok Şili biberi rağbet görüyor. İsminin aksine Antalya'daki seralarda yetişen ve Şanlıurfa'da tezgahlarda yerini alıp vatandaş tarafından tüketilen biberler, Urfa biberi gibi rağbet görmese de acılığı nedeniyle tercih ediliyor.

Şanlıurfa'da kente özgü biberler tükendi, Antalya'dan 'Şili biberi' takviyesi yapıldı

HER YEMEĞİN YANINDA TÜKETİYORLAR

Geçmiş yıllarda acısı ile meşhur olan biberleri Ürdün'den ithal ettiklerini anlatan Şanlıurfalı esnaf, son yıllarda Ortadoğu'da yaşanan iç karışıklıklar nedeniyle ithalatta yaşanan sorunlardan dolayı Şili biberini kış mevsiminde tüketmeye başladıklarını ifade etti. Şanlıurfalıların acıyı sevdiğini ve her yemeğin yanında biber tükettiğini anlatan esnaf, "Kış mevsiminde bölgemize has olan biberin tükenmeye başlamasıyla birlikte bizler de müşterilerimizi acısız bırakmamak için Şili biberini Antalya'daki seralardan temin etmeye çalışıyoruz. Adı Şili ama Antalya'da yetişiyor. Acı olduğu için talep görüyor" dedi.

Şanlıurfa'da kente özgü biberler tükendi, Antalya'dan 'Şili biberi' takviyesi yapıldı

"ŞİLİ BİBERİ DOĞAL DEĞİL"

Kentteki esnaflardan Mehmet Çakır, kentte yetişen biberlerin organik ancak kış mevsiminde satılan biberlerin ise serada yetiştiğini belirterek, "Şili biberi acı ama serada yetiştiği için doğal değil. Urfa biberi ise tamamen organik ve lezzetli bir acıya sahiptir. Kış olunca mecburen acısız kalmamak ve vatandaşı acısız bırakmamak için Şili biberlerini takviye ederek satıyoruz" diye konuştu.

Şanlıurfa'da kente özgü biberler tükendi, Antalya'dan 'Şili biberi' takviyesi yapıldı

ACISIZ DURAMIYORLAR

Şanlıurfalıların acısız duramayacağını ve kış mevsiminde Urfa biberi yerine Şili biberi tüketmek zorunda kaldığını anlatan esnaflardan İzzettin Deniz, "Kış mevsimi dolayısıyla bizim biberler bitme noktasına geldi. Urfa biberimiz insanı rahatsız etmeyen bir acıya sahiptir. Ama kış mevsimiyle bulunamayınca mecburen Antalya'daki seralardan Şili biberi getirtiyor ve vatandaşa ulaştırıyoruz" şeklinde konuştu.

Şanlıurfalı vatandaşlar ise kente özgü biberin acısının tadının çok farklı olduğunu, kış mevsiminde stokların tükenmesiyle acısız yaşayamadıkları için Şili biberi tükettiklerini dile getirdi.

Şanlıurfa'da kente özgü biberler tükendi, Antalya'dan 'Şili biberi' takviyesi yapıldı
Şanlıurfa'da kente özgü biberler tükendi, Antalya'dan 'Şili biberi' takviyesi yapıldı
Şanlıurfa'da biberler tükenince, acı yemeden duramayan halk için Antalya'dan Şili biberi getirtildi

Şanlıurfa, Antalya, Esnaf, Şili, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Yaşam Şanlıurfa'da biberler tükenince, acı yemeden duramayan halk için Antalya'dan Şili biberi getirtildi - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Şanlıurfa'da biberler tükenince, acı yemeden duramayan halk için Antalya'dan Şili biberi getirtildi - Son Dakika
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