Şanlıurfa'da kilolarca bozuk et ele geçirildi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da kilolarca bozuk et ele geçirildi

11.04.2022 13:07
Şanlıurfa'da kilolarca bozuk et ele geçirildi

- Şanlıurfa'da kilolarca bozuk et ele geçirildi Bozuk etleri satmaya çalışan kasap zabıtaya yakalandı Şanlıurfa'da kilolarca bozuk et satmaya çalışan kasap, zabıta ekiplerine yakalandı.

- Şanlıurfa'da kilolarca bozuk et ele geçirildi

Bozuk etleri satmaya çalışan kasap zabıtaya yakalandı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da kilolarca bozuk et satmaya çalışan kasap, zabıta ekiplerine yakalandı. Etlere el koyan ekipler, kasaba cezai işlem uyguladı.

Edinilen bilgiye göre, Ramazan ayı dolayısıyla gece kasap denetimine çıkan Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinde satılmak üzere depoda saklanan bozuk sığır ve tavuk eti ele geçirdi.

Atatürk Mahallesindeki bir kasapta ele geçirilen yaklaşık 20 kilo bozuk ve kokmuş ete el koyan ekipler, işyeri sahibi hakkında cezai işlem uyguladı. Belediye aracına konulan etler, ekipler tarafından imha edildi.

Şanlıurfa'da kilolarca bozuk et ele geçirildi
Şanlıurfa'da kilolarca bozuk et ele geçirildi
Şanlıurfa'da kilolarca bozuk et ele geçirildi

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da kilolarca bozuk et ele geçirildi - Son Dakika


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