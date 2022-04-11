Şanlıurfa'da kilolarca bozuk et ele geçirildi - Son Dakika

- Şanlıurfa'da kilolarca bozuk et ele geçirildi

Bozuk etleri satmaya çalışan kasap zabıtaya yakalandı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da kilolarca bozuk et satmaya çalışan kasap, zabıta ekiplerine yakalandı. Etlere el koyan ekipler, kasaba cezai işlem uyguladı.

Edinilen bilgiye göre, Ramazan ayı dolayısıyla gece kasap denetimine çıkan Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinde satılmak üzere depoda saklanan bozuk sığır ve tavuk eti ele geçirdi.

Atatürk Mahallesindeki bir kasapta ele geçirilen yaklaşık 20 kilo bozuk ve kokmuş ete el koyan ekipler, işyeri sahibi hakkında cezai işlem uyguladı. Belediye aracına konulan etler, ekipler tarafından imha edildi.