Şanlıurfa'da Kuyumcu Soygunu: 1 Polis Yaralı
3. Sayfa

Şanlıurfa'da Kuyumcu Soygunu: 1 Polis Yaralı

Şanlıurfa\'da Kuyumcu Soygunu: 1 Polis Yaralı
03.02.2026 15:36
Şanlıurfa'da kuyumcu soygununda polis yaralandı; soyguncular yakalandı ve çalınan altın bulundu.

Şanlıurfa'da 1 polisin yaralandığı kuyumcu soygununa ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Karaköprü ilçesi Narlıkuyu Mahallesi Mehmet Hafız Bulvarı'ndaki bir kuyumcu dükkanında yaşandı. İddiaya göre, soygun yapmak için kuyumcuya gelen silahlı ve maskeli 3 kişi ile kuyumcuda müşteri olarak bulunan polis memuru arasında arbede çıktı. Arbedede kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen silahtan çıkan mermiyle polis memuru yaralandı. Kuyumcudan iddiaya göre 4 milyon lira değerinde altın alan soyguncular, daha sonra kaçarak izini kaybettirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan polis, sağlık ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kuyumcuda inceleme yapan polis ekipleri, zanlı veya zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Bölgedeki ve ana yollardaki onlarca güvenlik kamerası görüntülerini izleyen polis ekipler, soyguncuların izini buldu. Ekipler, 6 adrese düzenledikleri operasyonda 3 soyguncu ile olayla ilişkisi bulunan 3 kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyette götürüldü.

Çalınan altınlar bir evde bulundu, olay anları kameraya yansıdı

Polis, soyguncuların ifadelerinden yola çıkarak çalınan altınları Karaköprü ilçesi kırsal Büyük Akziyaret Mahallesi'ndeki bir evde buldu. Kuyumcuda gerçekleşen silahlı soygun anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Güvenlik, 3. Sayfa, Polis, Suç

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da Kuyumcu Soygunu: 1 Polis Yaralı - Son Dakika

SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Kuyumcu Soygunu: 1 Polis Yaralı - Son Dakika
