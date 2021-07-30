Şanlıurfa'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Şanlıurfa'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa- Gaziantep karayolunun 11. kilometresinde meydana geldi. A.T. idaresindeki 63 ACA 230 plakalı Renault marka otomobil, İ.Y. yönetimindeki 63 S 1583 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada otomobilde sıkışan 2 yaralı, ihbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılarak, 112 Acil Servis ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA