Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
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Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

31 dakika önce

Şanlıurfa'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

Şanlıurfa'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

İbrahim Halil Güllü (26) yönetimindeki henüz plakası öğrenilemeyen otomobil, Viranşehir- Diyarbakır kara yolunun ilçe çıkışında devrildi.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri, sürücü Güllü'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobilde bulunan Mehmet Nur Küçük (41) ise ağır yaralandı.

Hayati tehlikesi devam eden Küçük, önce Viranşehir Devlet Hastanesine ardından da Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Şanlıurfa, Güllü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 01:14 Kaynak: AA
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