Şanlıurfa'da Sarıkamış İçin Yürüdüler

ŞANLIURFA'da, Sarıkamış
Harekatı'nın 104'üncü yıl dönümü nedeniyle yürüyüş ve anma töreni düzenledi. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
tarafından düzenlenen yürüyüş Topçu Meydanı'nda başladı. Yürüyüşe Şanlıurfa
Valisi Abdullah Erin
, Jandarma
komutanı Eyüp
Sabri Kirişçi, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü İbrahim Halil
Alp, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, Şehit Aileleri Dernek Başkanı Mehmet Yavuz, STK
temsilcileri çok sayıda vatandaş katıldı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı yürüyüşte, ellerinde metrelerce uzunluğundaki Türk bayrağını taşıyan kalabalık 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez', 'Vatan sana canım feda' sloganlarıyla Bediüzzaman
Mezarlığı Şehitliği'ne kadar yürüdü. Yürüyüş Eyyübiye
İlçe Müftüsü Adem Dobur tarafından şehitler için okunan dua son buldu. - Şanlıurfa