Şanlıurfa sele teslim! Kadın ve çocukların da içinde bulunduğu alt geçitte can pazarı - Son Dakika
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Şanlıurfa sele teslim! Kadın ve çocukların da içinde bulunduğu alt geçitte can pazarı

15.03.2023 11:46

Şanlıurfa'da dün akşam saatlerinde başlayan yoğun yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kentin simgesi Balıklıgöl'de taşma yaşanırken, çok sayıda ev ve araç su altında kaldı. Kent merkezinde bulunan köprülü Abide Kavşağı'nın altında ise tam anlamıyla bir can pazarı yaşandı. Geçitte yapılan kurtarma çalışmaları objektiflere yansırken, kaybolan 6 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Şanlıurfa'da dün akşam saatlerinde bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkilerken, sabah saatlerinde etkili oldu. Sele dönüşen yağışlar nedeniyle kentteki çok sayıda sokak ve cadde su altında kaldı. Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni su basarken kentte eğitime 1 gün ara verildi.

BİR KADIN VE ÇOCUK HALATLA KURTARILDI

Kentin merkezinde bulunan köprülü Abide Kavşağı'nın altından araçlarıyla ilerlemeye çalışan vatandaşlar, sel sularına kapıldı. Can pazarının yaşandığı kavşakta 1 kadın ile 1 çocuk son anda vatandaşlar tarafından halat atılarak bulunduğu yerden kurtarıldı. Sel sularıyla taşan kavşakta 2 itfaiye eri ile 4 vatandaşın sel sularına kapıldığı belirtilerken, su altı arama ve kurtarma dalgıç ekipleri arama kurtarmaya çalışması başlattı Halen kent merkezinde sel sularına kapılan araçlar nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanırken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Şanlıurfa'da alt geçitte can pazarı

"SON YILLARIN EN YOĞUN YAĞIŞINI ALDI"

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, kentte etkili olan yağış sonrası Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) alınan tedbirler ve sahada yürütülen çalışmaların değerlendirildiği toplantıya katıldı. Vali Ayhan, Şanlıurfa'nın son yılların en yoğun yağışını aldığını ifade ederek, "Şanlıurfa son yılların en yoğun yağışını aldı, bugün de bekliyoruz. Urfa'nın yıllık yağış ortalaması 450 kilogram, sadece iki gündeki toplam yağış miktarı neredeyse 150 kilogram. Mart ayında yıllık ortalama yağış miktarı 57 kilogram, sadece bugünkü yağış miktarı 77 kilogram, dolayısıyla büyük bir yağışın olduğunu ve genel hayata etkilerini de buradan görebilmekteyiz. Bunun da yansımaları oldu, gerek trafik akışısın etkilenmesi, bodrum katlarının su altında kalması, bazı kamu kurum ve kuruşlarının etkilenmesi çiftçilerimizin etkilenmesi" dedi.

Şanlıurfa'da alt geçitte can pazarı

EVLER, ARAÇLAR SULAR ALTINDA KALDI

Sağanak yağışın etkili olduğu kentte yüzlerce ev ve araç sel suları altında kaldı. Ekili tarlalara zarar geldi. Yaşanan sel baskınlarına karşın vatandaşlar, su basan evlerini kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı. Kentte halen birçok semte ulaşım sağanamazken, yağışların devam etmesi hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Kaynak: DHA
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