Şanlıurfa'da şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi

29.04.2022 21:04
Şanlıurfa'da şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu su baskınlarına neden oldu.

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu su baskınlarına neden oldu.

İlçede akşam saatlerinde başlayan yağmur yerini dolu ve sağanağa bıraktı. Kuvvetli yağış nedeniyle cadde ile sokakları su kapladı. İlçe merkezindeki 779. sokakta iki aracın bir kısmı su içerisinde kalırken, bazı evlerde su baskını oluştu.

Kırsal mahallede oluşan su baskını nedeniyle bazı kanatlı hayvanlar telef oldu.

AFAD ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, baskın olan bölgelerde suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

Bölgedeki çalışmaları yerinden inceleyen Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin daha sonra sosyal medya hesabından paylaşımda vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Erin, ilgili kurumların bütün imkanları ile sahada çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Şanlıurfa'da şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi
Şanlıurfa'da şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi
Şanlıurfa'da şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi
Şanlıurfa'da şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi
Şanlıurfa'da şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika


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