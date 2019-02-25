Şanlıurfa'da Silahlı Kavga: 1 Ölü
55 dakika önce
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde çıkan silahlı kavgada 13 yaşındaki çocuk öldü.
Şanlıurfa
'nın Viranşehir
ilçesinde çıkan silahlı kavgada 13 yaşındaki çocuk öldü.
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi
'nde iki ailenin fertleri arasında "kız meselesi" nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine 13 yaşındaki Abdi Döner av tüfeğiyle ağır yaralandı.
112 Acil Servis
ekiplerince Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan Döner, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis
ekipleri kavgaya karışan 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 02:58 Kaynak: AA
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