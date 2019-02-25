Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Silahlı Kavga: 1 Ölü

Şanlıurfa'da Silahlı Kavga: 1 Ölü

55 dakika önce

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde çıkan silahlı kavgada 13 yaşındaki çocuk öldü.

Şanlıurfa'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, System.String[]
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde çıkan silahlı kavgada 13 yaşındaki çocuk öldü.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde iki ailenin fertleri arasında "kız meselesi" nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine 13 yaşındaki Abdi Döner av tüfeğiyle ağır yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Döner, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri kavgaya karışan 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 02:58 Kaynak: AA

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