ŞANLIURFA'DA, SOLO TÜRK GÖSTERİSİ - Son Dakika
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ŞANLIURFA'DA, SOLO TÜRK GÖSTERİSİ

10.04.2022 18:32
ŞANLIURFA'DA, SOLO TÜRK GÖSTERİSİ

ŞANLIURFA'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında jandarma ekipleri helikopterle, Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Solo Türk de gökyüzünde nefes kesen gösteri uçuşları yaptı.

ŞANLIURFA'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında jandarma ekipleri helikopterle, Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Solo Türk de gökyüzünde nefes kesen gösteri uçuşları yaptı.

Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Solotürk, gösteri uçuşu gerçekleştirirken, jandarma ekipleri de helikopterle "üzüm salkımı" gösterisi gerçekleştirdi. Gökyüzündeki gösterileri vatandaşlar, Türk bayrağını sallayarak ilgiyle izledi.Şanlıurfa-Akaçakale yolu üzerinedki eski havaalanında yapılan etkinlikte Malatya'dan havalanan Solo Türk, ulaştığı Şanlıurfa semalarında gösteri yaptı. Solo Türk pilotu, gösterinin sonunda alanda kendisini izleyenleri telsiz yardımıyla selamlayarak, Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünü kutladı.

Etkinlikler kapsamında Solo Türk tarafından gerçekleştirilen uçuş gösterileri izleyenlere keyifli dakikalar yaşatırken, helikopterdeki üzüm salkımı gösterisi renkli görüntüler oluşturdu. Uçuş gösterisini dikkatle izleyen vatandaşlar ise bu anı cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Nefes kesen gösterinin ardından Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ile Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Solotürk pilotlarını tebrik ederek yöresel mırra takımı hediye etti.

TARİHİ KALEDE IŞIKLI LAZER GÖSTERİSİ

Kentin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Urfa Kalesi'nde renkli ışıklı lazer gösterisi düzenlendi. Tarihi Urfa Kalesi ve Balıklıgöl'de gerçekleştirilen gösteri vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Havai fişeklerin de atıldığı gösterileri Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, vatandaşlarla izledi. Gösteriler sırasında yöresel türküler eşiğinde Kurtuluş Savaşı kahramanlarının fotoğrafları tarihi kalenin yüzeyine yansıtıldı.

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ŞANLIURFA'DA, SOLO TÜRK GÖSTERİSİ - Son Dakika


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