Bu kapsamda Şair Nabi ile Sancaktar Mahallesi'ndeki market, bakkal ve gıda ürünü satan iş yerlerinde denetim yapan ekipler, bazı ürünlerin son kullanma tarihinin geçtiğini belirledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekiplerinin halk sağlığını korumaya yönelik denetimleri devam ediyor.

Kaynak: AA

Şanlıurfa, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş 3 bin 246 ürün imha edildi - Son Dakika

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