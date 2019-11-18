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Şanlıurfa'da sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı

6 saat önce

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen bir şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı, System.String[]

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen bir şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK'nın propagandası yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kimliği belirlenen 1 zanlıyı düzenlenen operasyonla yakaladı.

Gözaltına alınan F.Y'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 10:50 Kaynak: AA
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