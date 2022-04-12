Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen çocuk boğuldu - Son Dakika
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Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen çocuk boğuldu

12.04.2022 00:59
Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen çocuk boğuldu

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sulama kanalına düşen Suriyeli çocuk boğuldu.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sulama kanalına düşen Suriyeli çocuk boğuldu.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Konuklu Mahallesi'nden geçen sulama kanalı yakınında oynayan 12 yaşındaki Suriye uyruklu H. C, dengesini kaybederek kanala düştü.

Çevredekilerin kurtarmaya çalıştığı çocuk, kısa süre sonra suda kayboldu.

Çocuğun cesedi, suya düştüğü yere yaklaşık iki kilometre mesafede emniyetin sualtı ekipleri tarafından bulundu.

Ceset, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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Konuklu Mahallesi, Sulama Kanalı, Şanlıurfa, Suriyeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen çocuk boğuldu - Son Dakika


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