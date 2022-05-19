Şanlıurfa'da sulama kanalında düşen kişi boğuldu - Son Dakika
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Şanlıurfa'da sulama kanalında düşen kişi boğuldu

19.05.2022 21:56
Şanlıurfa'da sulama kanalında düşen kişi boğuldu

Şanlıurfa'da sulama kanalında düşen kişi hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da sulama kanalında düşen kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre Merkez Haliliye ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde sulama kanalı kenarında dolaşan İ.A. (19), cep telefonuyla görüntü çektiği sırada dengesini kaybederek suya düştü.

Suda bir süre çırpınan İ.A, akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı polis dalgıç ekipleri, kanalda arama yaptı.

Ekipler, yaklaşık bir kilometre uzaklıkta İ.A'yı kanalın kapaklarına sıkışmış halde buldu.

Kanaldan çıkarılan İ.A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

İncelemenin ardından İ.A'nın cesedi Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Şanlıurfa'da sulama kanalında düşen kişi boğuldu
Şanlıurfa'da sulama kanalında düşen kişi boğuldu

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Kaynak: AA

Sulama Kanalı, Şanlıurfa, Gazi, Güncel, Son Dakika

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