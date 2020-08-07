Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 25 yaralı - Son Dakika

Yaz aylarında hasat zamanı gündelik ücret karşılığında tarlalarda çalışan tarım işçileri kazalarla karşı karşıya kalabiliyor.
Şanlıurfa'da sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 44 AAY 185 plakalı minibüs, Siverek-Şanlıurfa kara yolu Hasırlı Mahallesi yakınlarından devrildi. Kazada 26 tarım işçisi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek ve Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı.
112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan İbrahim Küçük (15) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Küçük'ün cenazesi otopsi için morga konuldu, kazayı haber alan işçilerin yakınları hastaneye akın etti. Gözaltına alınan sürücünün ehliyetinin bulunmadığı öne sürüldü.
Olay yerinde çekilen fotoğraflarda kazanın etkisiyle işçilerin yanlarında götürdükleri sefer taslarının ise etrafa saçıldığı görüldü.