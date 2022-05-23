Şanlıurfa'da toz taşınımı

Sınır ilçeleri kızıla büründü

ŞANLIURFA - Gece saatlerinde Suriye üzerinden gelen toz taşınımı Şanlıurfa'nın sınır ilçelerini etkisi altına aldı.

Gece saatlerinde Suriye üzerinden gelen toz taşınımı Şanlıurfa'nın sınır ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi. Gökyüzü kızıla boyanırken vatandaşlar tozdan etkilenmemek için evlerine kapandı. Toz bulutu nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü Ceylanpınar'da yetkililer solunum güçlüğü çeken ve astım hastalığı bulunan vatandaşların tozdan etkilenmemeleri için kapı ve pencerelerini kapatıp evlerinden çıkmamaları uyarısında bulundu.

Ayrıca jandarma ve polis de toz bulutunu fırsat bilip sınırdan yapılabilecek kaçak geçişler için devriye sayılarını artırdı. Ekipler, sınır hattı boyunca kontroller gerçekleştirdi.