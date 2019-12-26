Şanlıurfa'da trafik kazaları: 9 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da trafik kazaları: 9 yaralı - Son Dakika

Şanlıurfa'da trafik kazaları: 9 yaralı

6 saat önce

Şanlıurfa'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da trafik kazaları: 9 yaralı, System.String[]

Şanlıurfa'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Ömer Faruk Toprak idaresindeki 34 CDU 484 plakalı otomobil, Şanlıurfa- Mardin kara yolu Eyyüp Nebi Mahallesi Kavşağı'nda Mahmut Gürbüz yönetimindeki 65 DF 747 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Nazo ve Saadet Gürbüz ile Şiyar Kocakaya ve Ömer Atmaca yaralandı.

Öte yandan Şanlıurfa- Bozova kara yolunun 34'üncü kilometresinde ise Mehmet Garip Parlak'ın kullandığı 63 ZE 309 plakalı otomobil, Yusuf Kılıç idaresindeki 27 VK 880 plakalı otomobille çarpıştı.

Sürücüler ile araçlarda bulunan Salih Yalçın yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Viranşehir, Bozova ve Şanlıurfa'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Şanlıurfa, Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 10:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sürücünün trenin geçişini beklememek için bariyeri kırma anı kamerada
Aracı perte çıkınca engelli kızını hastaneye götüremiyor Tanıtımına az bir zaman kala yerli otomobile Kars'tan talip çıktı! Son dakika: Yerli otomobilden bir detay daha! Hareket ederken görüntülendi

Son Dakika Haberleri
04:21 Otomobil üretiminde 5 ayrı model olacak. Yıllık üretim kapasitesi ise yılda 175 bin adet olacak. - Son Dakika
04:20 Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, yerli otomobil üretim tesisi Bursa'da... - Son Dakika
03:36 Düzensiz göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 32 yaralı (2) - Son Dakika
03:23 Başbağlar katliamının faillerini yargılayan hakim, öldü - Son Dakika
03:22 BABA PARASI GALA GÖSTERİMİNDE İZLEYİCİYLE BULUŞTU - Son Dakika
00:35 Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini artırdı! Ulaşımda aksamalara neden oluyor - Son Dakika
23:44 Libya'nın askeri destek istemesinin ardından TSK'nın yurt dışındaki varlığı 12 ülkeye yükselecek - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 04:56:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Şanlıurfa'da trafik kazaları: 9 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]