Şanlıurfa'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Mehmet Günbegi (40) idaresindeki 35 HAT 70 plakalı otomobil, Şanlıurfa- Gaziantep kara yolunun 18. kilometresinde karşı yönden gelen Ahmet Bağış'ın kullandığı 63 ACH 907 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü Günbegi olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan kamyonet sürücüsü Bağış ise 112 Acil Servis ekipleri tarafından Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika