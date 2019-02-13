Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Şanlıurfa
'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Adnan Keklik'in kullandığı 01 F 9397 plakalı otomobil, merkez Eyyübiye
ilçesi 11 Nisan Caddesi'nde yolun karşısına geçmek isteyenleri görünce durdu.
Bu sırada arkadan gelen Murat Çelik
yönetimindeki 63 AJ 002 plakalı otomobil, Keklik'in kullandığı otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle Çelik ile aynı araçtaki aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, Balıklıgöl
Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis
ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.