Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

1 saat önce

Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 5 Yaralı, System.String[]
Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Adnan Keklik'in kullandığı 01 F 9397 plakalı otomobil, merkez Eyyübiye ilçesi 11 Nisan Caddesi'nde yolun karşısına geçmek isteyenleri görünce durdu.

Bu sırada arkadan gelen Murat Çelik yönetimindeki 63 AJ 002 plakalı otomobil, Keklik'in kullandığı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Çelik ile aynı araçtaki aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 10:54 Kaynak: AA

Eyyübiye, Şanlıurfa, Güncel
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