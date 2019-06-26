Şanlıurfa'da uyuşturucu ile mücadele standı

26 Haziran Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü dolaysıyla Şanlıurfa Valiliği öncülüğünde kamu kuruluşları ve Sivil Toplum Kuruluşlarının desteğiyle, Şanlıurfa Piazza AVM'de vatandaşları bilinçlendirmeye yönelik düzenlenen stantların açılışı Vali Yardımcısı...

26 Haziran Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü dolaysıyla Şanlıurfa Valiliği öncülüğünde kamu kuruluşları ve Sivil Toplum Kuruluşlarının desteğiyle, Şanlıurfa Piazza AVM'de vatandaşları bilinçlendirmeye yönelik düzenlenen stantların açılışı Vali Yardımcısı Ufuk Akıl'ın katılımıyla gerçekleşti.



Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü, Harran Üniversitesi, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Birimi, Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Müftülüğü'nün bilinçlendirmeye yönelik broşür, kitap ve benzeri materyallerle açtığı stant çalışmasına Yeşilay Şanlıurfa Şubesi de destek verdi. Arya adıl narkotik köpeğinin de gösterileriyle yer aldığı etkinliğe katılan kuruluşlar, uyuşturucu ile mücadeleye yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapılacak.



Stantları ziyaret ederek görevlilerden yaptıkları hazırlıklar hakkında bilgi alan Şanlıurfa Vali Yardımcısı Ufuk Akıl, "Uyuşturucu kullanımına bağlı zararlar, sadece kullanıcı ile sınırlı, sağlık zararlarından ibaret değildir. Sağlık zararlarının yanı sıra, çoğu zaman kişinin ailesine, içinde bulunduğu çevreye ve toplumun tamamına yansıyan sosyal, hukuki, ekonomik zararları da beraberinde getirmektedir. Bu nedenle uyuşturucu kullanımına karşı mücadeleyi hem bireysel hem de kurumsal olarak destekleyebilecek projelerin hazırlanması ve uygulanması gerekmektedir. Dünya Sağlık Örgütü, uyuşturucu kullanımı ve bağımlılığının dünya çapında bir tehlike olduğunu vurgulamak için bir çok çalışma yapmaktadır. Dünyada uyuşturucu kullanma alışkanlığında artış olması ve bunun insanlık için büyük bir tehdit oluşturduğu gerçeğinden hareket eden Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 1987 yılınd aaldığı bir kararla, uyuşturucusuz temiz bir toplum hedefine ulaşma ve uluslararası alanda eylem ve işbirliğini güçlendirme konusundaki kararlılığını vurgulamak amacıyla, 26 Haziran tarihini Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü olarak belirlemiştir. Bu amaçla ülkelerde 26 Haziran tarihinde çeşitli etkinlikler yapılmakta ve uyuştrucunun zararları üzerinde durulmaktadır" dedi.



"Temel amacımız bu madenin hiç kullanılmamasıdır"



Her geçen gün artan bu soruna karşı mücadele ettiklerini aktaran Şanlıurfa Vali Yardımcısı Ufuk Akıl, "Dünyada olduğu gibi ülkemizde de önlenebilir ve öncelikli halk sağlığı sorunlarından biri olan uyuşturucu ile mücadele çalışmaları, en üst düzeyde kararlılıkla ve multidisipliner bir yaklaşımla sürdürülmektedir. Bu amaca yönelik farkındalık oluşturmak ve toplum bilincini artırmak amacıyla dünyada olduğu gibi ülkemizde de 26 Haziran tarihinde, çeşitli etkinlikler yapılmaktadır. Yapılan etkinliklerde, sağlıklı yaşam davranışlarının önemi vurgulanmakta ve uyuşturucu kullanımının zararlarına dikkat çekilmektedir. Şanlıurfa Valiliği olarak uyuşturucu ile mücadelede temel amacımız, bu maddenin hiç kullanılmaması, kullanmış olanları da tedavi ettirmektir. Gençlerin korunması için madde kullanımı ve bağımlılığı ile ilgili ailelerin ve gençlerin konuyla ilgili eğitim almalarının ve bilinçlenmelerinin sağlanması gerekmektedir. Uyuşturucu madde kullanan kişilerin danışmanlık, arınma, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması, tedavilerinin sağlanması ve bireylerin sosyal hayata yeniden kazandırılması mücadelenin vazgeçilmez unsurlarıdır. Önemi her geçen gün artan bu soruna karşı, toplumun tüm kesimlerini içine alan bir mücadele gerekmekte olup, başta Şanlıurfa Valiliğimiz olmak üzere, tüm kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları çok önemli görevler düşmektedir" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Polisin şüphelenip aradığı otomobilde pompalı tüfek ve uyuşturucu çıktı

Şanlıurfa'da aileler çatıştı, 8 kişi yaralandı! Evler ve iş yerleri ateşe verildi

Şanlıurfa kavruluyor! Rekor sıcaklık sonrası uyarı geldi

Siirtlileri uykularından ettiren lezzet: Büryan kebabı